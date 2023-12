111 Vins de Bourgogne à ne pas manquer

La Bourgogne jouit d'une situation géographique exceptionnelle, d'une météo propice à la vigne et d'une géologie riche, qui lui confèrent des cépages de qualité célèbres dans le monde entier. Et surtout, elle est la seule région viticole au monde à avoir des Climats remarquables qui fondent l'identité de ses vins et lui permettent de donner naissance à 84 appellations mondialement reconnues. Si les plus célèbres sont les Premiers et Grands Crus, vous découvrirez aussi à travers cet ouvrage de très belles appellations Régionales ou Villages qui feront voyager vos sens, votre imaginaire et vos papilles. Un savoir-faire des vignerons de Bourgogne qui se transmet de génération en génération, tout en intégrant des avancées technologiques pour répondre aux demandes de notre temps. Connaissez-vous les 84 appellations et leurs spécificités ? Savez-vous ce qu'est un Climat et pourquoi les Clos de la région sont si singuliers ? Et surtout, quelles bouteilles doivent être absolument dégustées et pourquoi ? Julia Bouchet vous emmène sur les traces de 111 domaines d'exception pour découvrir autant de vins, qui font la grandeur du vignoble bourguignon. Une aventure gustative incomparable, contée en 111 histoires.