Victor Hugo, un touriste dans le Midi. D'Avignon à Nice

Victor Hugo était aussi grand et organisé voyageur que célèbre poète, quand en 1839 il descend dans le Midi de la France. Juliette Drouet, qu'il fait passer pour son épouse, l'accompagne. Ensemble, ils parcourent d'Avignon à Nice : Marseille, Cuges-les-Pins, Toulon, Draguignan, Cannes, les îles de Lérins, Antibes, Golfe-Juan. Et sur le chemin du retour : Fréjus, Saint-Raphaël, Aix, avant de remonter le Rhône en bateau à vapeur. Hugo, touriste minutieux, visite, observe, note, dessine, mêle présent et passé : le bagne à Toulon, Napoléon à Golfe-Juan, le cirque romain à Fréjus. Passionné et passionnant, il contera les choses vues du Midi dans son oeuvre intitulée Voyages.