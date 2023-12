La voix poétique de la nuit que la nuit éclaire explore par ses détours et ses associations les méandres d'une plongée psychique dans l'inconscient. Les images et les résonances peuplent un univers nocturne qui est aussi la scène d'une transformation du langage. La poésie de Sandrine Lascaux est une poésie inventive, fluide et farouche. Elle est inscrite dans la contemporanéité.