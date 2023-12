La science de l'endurance. 40 découvertes qui vont améliorer vos performances

Chaque année, des milliers d'études sont publiées en science de l'endurance. Bonne nouvelle : elles peuvent vous amener à revoir radicalement certains aspects de votre pratique sportive, pour vous préserver des blessures, améliorer vos performances et vous procurer plus de plaisir dans votre sport. La mauvaise nouvelle : la plupart de ces découvertes restent cantonnées dans les revues scientifiques. Le grand public n'en profite pas parce qu'il s'écoule cinq à dix ans avant qu'elles n'émergent dans la presse généraliste. Ce livre synthétise les toutes dernières découvertes en science de l'endurance et les traduit en conseils pratiques pour les marathoniens, les triathlètes, les traileurs, les cyclistes... Il en ressort des informations originales et innovantes qui bousculent bon nombre de certitudes. Vous apprendrez entre autres : Que pour les courses de courte durée, se rincer la bouche avec une solution sucrée est suffisant pour maintenir l'effort, inutile d'avaler, que le jus de cornichon pourrait soulager les crampes, qu'une légère déshydratation n'a pas d'effet délétère sur vos performances, que votre tube digestif est " entraînable ", que la bière a des effets intéressants en récupération, comment profiter au mieux de la chaleur pour améliorer vos performances, 3 contrevérités sur les crampes, quelles sont les séances d'entrainement les plus efficaces, ou encore comment le microbiote et les probiotiques impactent vos performances... Ce livre bénéficie du retour d'expérience exceptionnel de plusieurs sportifs de haut niveau : Eric Leblacher (cycliste ultra) , Erik Clavery (champion du monde de trail), Patrick Bringer (champion de France de trail et coach et triathlète), Bertrand Billard (champion du monde de triathlon longue distance), Maryline Nakache (vainqueure du marathon des sables et championne de France de trail). Le magazine Jogging International sera partenaire de ce titre.