La destinée des anges. De plumes et de sang, T4

Plus rien ne sera comme avant... Fraîchement sorti de l'Inframonde, Matt est déterminé à permettre aux siens d'évoluer librement parmi les humains. Mais Haniel, l'Archange fondateur de la Terre, ne l'entend pas de cette oreille, et quand Seattle est attaquée et l'existence des Infras révélée, deux mondes que tout oppose devront s'affronter. Dans ce dernier tome palpitant, où se noueront alliances et trahisons, Sand devra prendre des décisions plus difficiles que jamais. Entre amour, raison et loyauté, le sort du monde reste à déterminer. Plongez au coeur d'une lutte épique entre le bien et le mal dans ce dénouement plein de rebondissements ! #UrbanFantasy #Archanges #Magie