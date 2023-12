L'alimentation anti-endométriose. L'alimentation anti-inflammatoire pour vaincre les douleurs (études scientifiques à l'appui), 7e édition revue et corrigée

L'endométriose est une maladie chronique et invalidante qui touche plus d'une femme sur dix. Alors que la médecine n'apporte toujours pas des solutions satisfaisantes, nombreuses sont les femmes qui se tournent vers d'autres solutions, dites " alternatives ". L'alimentation est l‘une d'elles, et probablement la plus importante ! Comment l'assiette peut-elle agir sur une pathologie gynécologique ? ... se demanderont les plus incrédules... Si l'alimentation peut agir sur cette maladie, comme sur d'autres, c'est qu'elle a la capacité de moduler des processus comme l'inflammation, le stress oxydatif et l'écosystème intestinal (microbiote, barrière intestinale...). Toujours entièrement basée sur la science, cette sixième édition revue et corrigée compte presque 300 références scientifiques ! Ce livre est maintenant incontournable pour les femmes atteintes d'endométriose voulant retrouver leur santé naturellement, mais aussi pour les professionnels de santé à la recherche d'informations fiables et développées sur le sujet.