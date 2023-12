Les Lutins de la Page Blanche

" Entrez et installez-vous confortablement. Cette histoire en langue inuite vient justement d'être traduite. Elle commence dans la plus grande bibliothèque de Londres. C'est le 24 Décembre, à la veille de Noël. Ce jour là, il y a foule dans les rues illuminées. " Suivez l'aventure des Lutins de la Page Blanche, prêts à abandonner le Pays de l'Hiver pour suivre à l'oreille la trace du Père Noël ! D'un livre à l'autre, s'accumulent une ribambelle de sons et de rythmes d'appel. Que devient la fratrie de papier sur ce chemin coloré ? Un conte musical féerique et non traditionnel pour tous les enfants à partir de 3 ans.