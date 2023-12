L'histoire de Caulfield et Burton. Ellery et Jackson, T4

Un tireur d'élite et un médium peuvent-ils espérer avoir une relation durable quand le monde se déchaîne autour d'eux ? Depuis toujours, Lee Burton, membre d'une division des black ops, obéit aux ordres. Mais lorsqu'il se voit confier la tâche de liquider Ernie Caulfield, une cible pour le moins atypique, il se rend compte qu'il y a un gros problème avec sa chaîne de commandement. Ernie a beau sembler à la dérive, chacune de ses actions lui permet en fait de protéger son esprit de la tempête psychique qui fait rage en lui. Quand Lee Burton intervient pour le sauver d'assassins et de fêtards, Ernie lui prend la main et ne la lâche plus. Burton est sa meilleure chance de s'en sortir dans un monde tumultueux. Cependant, en refusant ce contrat, Burton a donné un grand coup de pied dans une fourmilière pleine de sales types... et il ne pourra pas se reposer tant qu'il n'aura pas démantelé l'unité militaire rebelle qui cherche à tuer son médium rêveur. Médiums, assassins, malfrats... mettez tout ce petit monde dans le désert, et rajoutez à ça une relation amoureuse, et vous obtiendrez un sacré cocktail d'emmerdes ! #Crimes #Enquête #Militaires #Paranormal #MM #Sexy Ce tome est un crossover entre les séries Ellery et Jackson et Racing for the Sun.