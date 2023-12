L'ingrédient secret pour un Noël parfait

Peu importe si vous croyez ou non en la magie de Noël, parfois, elle s'impose à vous (entre deux couches de crème au beurre). Depuis le décès de ses parents, Léon Chamberlain ne veut plus célébrer Noël. Entre son moral en berne, sa pâtisserie au bord de la faillite et son tempérament bougon, le trentenaire n'a plus le coeur à la fête. C'est sans compter sur Tom, son jeune frère, qui aimerait à nouveau se laisser emporter par la magie, qui plus est quand son meilleur ami Roméo lui propose de passer Noël dans sa famille, avec Léon. Roméo, célèbre influenceur TikTok aux millions d'abonnés, a décidé de jouer les Pères Noël pour les fêtes et de rendre ses proches heureux. Ses missions ? Sauver la pâtisserie Chamberlain, redonner le goût de Noël à Léon, et surtout... ne pas se laisser rattraper par le béguin qu'il avait pour lui il y a quelques années. Les échanges entre le grognon Léon et le pétillant Roméo promettent d'être aussi savoureux... qu'un sablé à la cannelle. #EnemiesToLovers #RomanceDeNoël #TikTok #AgeGap #GrumpySunshine #SlowBurn #RomanceContemporaine