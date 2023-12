Un coup d’avance !

Les échecs parlent à la société et parlent de la société, ils sont un grand témoin de son évolution. à la fois, Art, Science et Sport, ils constituent un véritable marqueur social. Ils témoignent, depuis le VIe siècle, de l'évolution de la géopolitique mondiale et sont un laboratoire technologique qui a notamment accompagné l'émergence de l'informatique et de l'intelligence artificielle. L'analyse de ce lien étroit entre échecs et société nous permet de mieux comprendre les challenges majeurs que nous devons affronter face à la révolution digitale. L'exemple de l'évolution du monde des échecs, dans un monde contemporain instable, offre des pistes objectives et parfois disruptives pour l'avenir de notre société humaine, dans un monde augmenté.