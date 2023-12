Les routes de l'exil, Tome 1. 1e édition

Né en 1991 pendant la guerre civile au Soudan, Kinang passe son enfance à Djelay, un petit village du Darfour, sous la menace constante des janjawids et des milices gouvernementales qui sèment la terreur. Sa vie bascule lorsque son père disparaît et que son village natal est incendié. Il trouve alors refuge à Nertété, une petite ville où affluent les rescapés. Malgré l'horreur et la précarité, l'espoir persiste. Kinang retrouve une partie de sa famille et commence à travailler très tôt pour aider les siens à survivre. L'arrivée d'une ONG lui offre une lueur d'espoir : une véritable école. Kinang découvre l'importance des études et commence à apprendre l'anglais tout en exerçant divers petits métiers. Mais la menace des milices est toujours présente. Pour survivre, ne faut-il pas partir ? Commence alors un périple complètement fou à travers les dangers du désert, à affronter les trafiquants d'être humains et le fanatisme religieux. "Les Routes de l'exil" est un récit émouvant qui mêle horreur et espoir, ignorance et connaissance, survie et résilience. Un témoignage fort qui nous plonge au coeur d'une réalité dont on se détourne trop souvent. Une réalité qui a un visage : celui de Kinang.