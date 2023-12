La Raison de sa colère. La vie de Sanora Babb

En 1938, une jeune auteure et journaliste Sanora Babb accepte un travail dans un camp pour migrants de Californie. Elle se sent proche de ces fermiers venus de l'Oklahoma et ruinés par une décennie de tempêtes de poussière. Elle a passé son enfance parmi eux. Elle prend des notes très détaillées sur la vie de ces migrants et rédige un roman, qu'un éditeur de renom accepte de publier. Elle ignore qu'entretemps, le directeur du camp, Tom Collins, son patron, a donné ses notes et anecdotes vécues, à son insu, à un visiteur célèbre : John Steinbeck. Ce dernier s'en servira pour écrire Les Raisins de la Colère qui lui vaudra prix Pulitzer et Prix Nobel. A la sortie du livre de Steinbeck, l'éditeur de Sanora rompt son contrat. Le livre de Sanora, Those whose name are unknown, ne sera publié que 65 ans plus tard. Sanora a alors 97 ans. Cette pièce est l'histoire de sa vie. Certains personnages et les dialogues sont fictifs, les faits réels.