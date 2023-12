Sociologie du polar politique. Entre nihilisme et stratégie de la tension

Depuis une vingtaine d'années, un nouveau courant s'est imposé dans le champ de la littérature noire ? : le polar politique d'inspiration nihiliste. A la fois contestataire et pessimiste mais dénué d'affiliation partisane, il marque avec le néo-polar des années 70-80 une rupture franche qui renvoie à des évolutions sociales récentes. Nous avons étudié le processus de production de sept oeuvres dans ses trois dimensions ? : le producteur, le produit et sa réception. Comment ces nouveaux entrants dans ce champ littéraire ont-ils bousculé les codes du polar ?? Comment ont-ils mis en forme la stratégie de la tension dans leur roman ?? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé ces oeuvres, leurs auteurs et leurs lecteurs au moyen de différentes méthodes ? : biblioscopie, entretiens directifs, analyse de contenu, enquête par questionnaire... Notre approche a montré les racines sociales de ce nouveau polar politique et les problématiques qui l'alimentent - chaos de l'après-communisme, peur du terrorisme, scepticisme à l'égard des institutions et des Etats. Ces thématiques font de ce courant littéraire un révélateur de nos sociétés du "? nouveau désordre mondial ? ".