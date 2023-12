Touhou: Lotus Eaters' Sobering - Tome 04

La journaliste Aya a un nouveau scoop : "l'affaire des kidnappings en série de zashiki warashi" ! Qui peut bien avoir enlevé les camarades de Miyoi ? Et quelle est cette ombre sinistre qui se cache dans l'envers des terres illusoires ? ! Et l'agitation ne s'arrête pas là avec la mystérieuse nouvelle cuvée de Suika et le grand festival de Setsubun ! Quant à Mamizô, elle a entendu parler d'un tabac qu'elle n'avait jamais goûté avant, et qui va la pousser à visiter un endroit bien improbable...