Il était une fois noël #9

Noël peut être synonyme de moments festifs ou pas. Noël rime bien avec amour, joie et bonheur. Pour David, l'amour peut être un cadeau très spécial lors des préparatifs d'un festival de l'hiver inattendu auquel il accepte de prêter main-forte. Pour Erik, le retour au pays au milieu de sa famille est peut-être enfin l'occasion de lâcher prise et de se laisser enlacer par les bras de l'amour. Pour Devon, un tournage dans un château en Ecosse va mettre à rude épreuve son aptitude à séduire un laird plutôt taciturne. Pour Axel, son fidèle et facétieux ami à quatre pattes va jouer les cupidons en créant des étincelles ! Pour Gabriel, la peinture est une passion, mais qui ne remplit pas souvent ses poches. Jusqu'au jour où une toile bien particulière va faire éclater les convenances et faire triompher l'amour. Pour Keyon, ce Noël est peut-être enfin l'occasion de clôturer avec bonheur celui qui fait battre son coeur depuis l'adolescence. Pour Grégoire, ermite volontaire au milieu des montagnes, c'est sa mère envahissante qui va l'obliger à sortir de son isolement volontaire pour les fêtes et peut-être aussi un jeune designer. Pour Jack, modeste employé, c'est une chute de ski qui va bouleverser ses premières vacances durement acquises. Mais d'un malheur peut surgir un grand bonheur et noël n'est-il pas la meilleure période pour cela ! Pour Finn, ce Noël est peut-être l'occasion d'obtenir enfin celui qui a été mis sur sa route depuis si longtemps.