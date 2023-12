La souris et le renard

Sachio Kurumizawa est un oméga souris qui a du mal avec Ukano, un alpha renard. L'un est auteur de manga et l'autre est son éditeur. Kurumizawa semble constamment effrayé par le regard d'Ukano, car celui-ci a toujours l'air de vouloir le croquer. Un jour, alors qu'une date butoir arrive à grand pas, Kurumizawa se fait droguer dans un bar pour omégas et est secouru par Ukano. Incapable d'arrêter ses envies, Ukano le persuade qu'il peut y mettre fin une fois pour toutes si celui-ci éjacule en lui. C'est la première fois que Kurumizawa fait l'amour et il est terrifié à l'idée d'être mangé.