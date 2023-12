La Bonne Mère de Marseille. Effigies de Notre-Dame de la Garde

La Bonne Mère, "icône" des Marseillais, n'est pas seulement cette statue monumentale qui couronne le clocher de la basilique. En fait, depuis le xiiie siècle, elles sont cinq sculptures à porter successivement, voire simultanément, le vocable de Notre-Dame de la Garde. Encore de nos jours, celles qui ont survécu aux affres de la Révolution française, font l'objet de dévotion. Parallèlement, au fil du temps, s'est mis en place la fabrication de produits dérivés que les pèlerins peuvent acquérir ou offrir à la Viergeâ : ex-voto, médailles protectrices, souvenirs... Ce livre rend compte du culte marial et de la ferveur populaire des fidèles à Notre-Dame de la Garde - exceptionnels puisqu'ils ne reposent ni sur une apparition ni sur un miracle - à travers une sélection de sculptures, de peintures, de gravures, d'orfèvreries et de vêtements liturgiques. Les auteurs Régis Bertrand, de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, professeur émérite d'histoire moderne d'Aix-Marseille Université, membre de l'Unité Mixte de recherches AMU-Cnrs TELEMMe, Aix-en-Provence Laurent Noet, docteur en histoire de l'art, président de l'association E. S. So. R. Jean-Michel Sanchez, docteur en histoire de l'art, enseignant à Aix-Marseille Université, responsable du Musée de Notre-Dame de la Garde