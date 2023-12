Avec saint Dominique, l'imitation de Jésus-Christ est un ministère de compassion qui s'accomplit dans l'ardent désir de porter avec Lui la Croix au point de soulager celle de ses semblables. Elle trace pour le chrétien une double trajectoire de conversion à Jésus Crucifié et d'ouverture au monde en détresse. Le cri de compassion de Dominique Que vont devenir les pécheurs ? devient à la fois le défi et la prière de tout Prêcheur, de tous ceux et celles qui suivent le Christ et qui deviennent à leur tour des canaux de grâce face à leur propre histoire et à celle du monde. Nous saluons l'arrivée du deuxième volume de La spiritualité dominicaine de la compassion et de la miséricorde. Cette relecture de la spiritualité de saint Dominique sous l'angle du mystère de la Croix comble un vide sur les rayons de nos bibliothèques et librairies. Confrontant le lecteur à une exigence évangélique et à une autorité spirituelle dont on n'a plus l'habitude aujourd'hui, cet ouvrage propose une lecture renouvelée d'une tradition spirituelle vieille de plus de 800 ans, solidement enracinée dans une connaissance éprouvée de l'Ecriture.