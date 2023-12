les favoris de Fortuna

Alors que Rome se prépare à nouveau à la guerre, Gaius Fabius Rufus est confronté à la trahison et à la tragédie dans son pays. Son avenir étant incertain et son esprit anéanti, Gaius poursuit le seul rêve qui lui reste : le trône impérial. Lorsque les secrets d'un fantôme révèlent une terrible erreur, le Lion du Quatrième Chanceux renoncera-t-il à son destin et embrassera-t-il l'amour interdit d'un barbare vaincu ? Abandonné et en colère, le prince Allerix s'efforce de trouver un but et un honneur dans la défaite. Avec une détermination farouche et le don de magie de sa mère, Alle élabore un nouveau plan pour se venger et gagner enfin le respect de sa famille dacienne. Lorsqu'il devra choisir entre la vengeance et sauver l'amour de sa vie, Allerix pourra-t-il ignorer son serment sacré et s'échapper vers le bonheur ? Seule Fortuna peut guider ces deux anciens ennemis dans les bras et le coeur l'un de l'autre, mais seulement si Gaius et Allerix sont prêts à sacrifier leur immortalité et à disparaître de l'Histoire.