Sociothérapie. Associer sociologie et psychologie pour en finir avec les souffrances psychiques et relancer le pouvoir d'agir

En France, 6 personnes sur 10 ont été confrontées à des souffrances psychiques pouvant aller jusqu'au suicide. L'ambiance sociétale contemporaine, les interrogations sur la guerre et la paix, l'insécurité sociale, les perspectives climatiques, accentuent encore les souffrances intimes et le sentiment individuel de vulnérabilité. Le besoin de soin est considérable, car la souffrance psychique arrête l'évolution de la personne et elle peut arrêter sa vie. Cette souffrance est intime, subjective. Elle est aussi, le résultat de dynamiques sociales et culturelles intériorisées, rarement perçues par les intéressés. La sociothérapie est une thérapie, à la fois psychologique et sociologique qui envisage la personne dans ses multiples environnements familiaux, sociaux et culturels. Elle conçoit autrement la personne et la souffrance psychique. Ce point de vue nouveau est mis en oeuvre dans le protocole de la cure sociothérapeutique. Limitée dans le temps, la cure permet à la personne en souffrance de retrouver une meilleure intelligibilité de ses émotions. Elle permet de trouver paix et vitalité et une capacité d'action totalement nouvelle.