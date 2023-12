La publicité. Concepts et principes

Domaine pluridisciplinaire qui tient à la fois de l'art, de la technique et de la science, la publicité est et demeure une force économique exerçant ses effets sur les entreprises, les produits et les consommateurs. Elle étend les marchés, accroit la production et permet d'étaler l'incidence des coûts de production sur une grande quantité de biens ou services. L'économie de marché est en effet principalement déterminée par la publicité. Celle-ci exerce surtout un impact considérable sur les moyens de communication, lesquels réalisent généralement des bénéfices substantiels sur les annonces commerciales qu'ils diffusent. La presse est parmi ces médias l'un de plus anciens ; son fonctionnement est toujours lié à la pratique de la publicité.