Python pour les kids. La programmation accessible aux enfants ! 2e édition

Alors que les cours de programmation informatique viennent tout juste d'entrer, en option, au Lycée, nombreux sont les parents qui cherchent dès aujourd'hui à apprendre à leurs enfants à programmer... dès le collège. Le livre "Python for Kids" édité par No Starch Press que nous proposons de traduire est une référence en la matière en langue anglaise. Avec une note moyenne Amazon. com de 4, 7/5 pour 65 commentaires associés, cet ouvrage saura plaire à la fois aux parents et aux enfants en proposant de leur apprendre à programmer en Python. Pourquoi Python ? Car il s'agit d'un langage de programmation connu et reconnu pour la facilité de lecture de son code source et qu'il permet en un clic d'afficher à l'écran le résultat de son programme. L'auteur Jason R. Briggs tire de plus parti du Python pour développer des programmes amusants pour les les enfants qui mettent en scène des monstres ou des agents secrets. Le code est coloré, disséqué et expliqué, le tout grâce à de nombreuses illustrations. A noter que chaque fin de chapitre contient un exercice conçu pour valider ses acquis. A la fin du livre, les enfants auront programmé deux jeux complets : un clone du populaire Pong et un jeu où il faut sauter de plate-forme en plate-forme.