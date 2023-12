Fantastic Four l'Intégrale : 1969

Quand on fait partie des Fantastiques, on n'a pas le temps de se reposer ! Face au Docteur Fatalis et à l'Homme-Taupe, Reed, Susan, Johnny et Ben ont bien des ennuis, mais la palme des problèmes revient à la Chose qui est réduit en esclavage ! Ben Grimm pourra-t-il servir de grand émancipateur à ses camarades d'infortune ? Chaque mois, nous continuons de rééditer les volumes épuisés de nos différentes collections d'INTEGRALES, afin que plus aucune bibliothèque ne manque d'un tome ! Cette fois, c'est un pan de la formidable ère Stan Lee / Jack Kirby qui se voit offrir une nouvelle jeunesse !