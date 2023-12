Punisher L'intégrale : 1987-1988

Découvrez les premières années du Punisher en solo, son univers, ses alliés et ses pires ennemis. Qu'il s'en prenne à des terroristes, à la mafia ou à une guilde d'assassins, la mission de Frank Castle ne s'arrête jamais. Et quand il croise à nouveau Daredevil, pouvons-nous vraiment imaginer qu'il y aura des rescapés ? L'anti-héros le plus apprécié de l'univers Marvel poursuit sa route en INTEGRALE, avec la suite de sa série régulière, une histoire tirée de la série Daredevil et surtout un très long épisode de 60 pages jamais publié en France jusqu'à aujourd'hui !