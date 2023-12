Shut Hell Tome 7

L'affrontement entre les armées mongoles et jins prend une mauvaise tournure pour ces derniers. Sentant la défaite arriver, le général Jilgis choisit de commettre un attentat suicide afin de tuer Harabal. De son côté, Sudô essaie de sauver Yurul qui a été kidnappé. C'est alors que des changements s'opèrent dans la tête de Shut Hell, et plus précisément dans l'esprit de Sudô. Yu Ito, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.