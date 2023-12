Naples et la côte amalfitaine. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Naples dégage une identité folle : turbulente et éruptive, à l'image du Vésuve. Elle offre de belles tranches de vie au visiteur qui saura se perdre dans ses rues. Ne manquez pas Pompéi et Herculanum, témoignages inestimables de la vie pendant l'Antiquité, avant d'aller prendre le large sur les îles. Dans Le Routard Naples et la côte amalfitaine, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (contempler, depuis la chartreuse San Martino sur la colline du Vomero, le panorama de la baie de Naples avec le Vésuve au loin, s'émouvoir du fabuleux Christ voilé à la cappella Sansevero...), des visites (flâner le long de la via Toledo, parcourir le site archéologique de Pompéi...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Naples et la côte amalfitaine hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.