S.W.O.R.D.. Soleil krakoan

La nation de Krakoa, la patrie des mutants, est maintenant reconnue sur la scène politique mondiale, il serait dommage de s'arrêter là. Les X-Men ont rétabli le S. W. O. R. D. , cette organisation indépendante surveillant l'activité extraterrestre. Il était temps : entre l'arrivée de Knull, l'intervention de Fatalis et l'arrivée des mutants sur Mars, Abigail Brand et son équipe vont être bien occupées. Lancée au lendemain du crossover Empyre, déjà scénarisé par Al Ewing et illustré par Valerio Schiti, cette série donne aux mutants un rôle dans l'univers Marvel au sens cosmique du terme. La série vous est proposée en intégralité dans un unique album qui ne plaira pas qu'aux fans des X-Men !