L'âge D'or. La grande déchirure

L'Age D'Or : La grande déchirure vous fait plonger dans un monde où les divins sont bien réels et coexistent avec les races de mortels. Sans eux, les mortels n'auraient été qu'esclaves des Dragons-Dieux. La libération des mortels est le début de l'Age d'Or, qui voit émerger de nouvelles nations et connaissances ainsi que l'instauration d'un équilibre qui permet aux mortels de se développer. L'histoire de ce roman se passe à la fin de cette ère, où des personnages singuliers doivent mettre leurs aspirations individuelles de côté afin d'enquêter sur une série d'anomalies. Ils devront utiliser toutes les ressources et connaissances à leur disposition pour arriver à sauver le monde.