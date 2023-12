Les cousins Garland Tome 2 : Insaisissable Violet

Cette année encore, Violet Garland profite des plaisirs de la saison sans penser au mariage. Etant fille de duc, elle peut se permettre d'attendre celui qui fera vibrer son coeur. Car elle a soif de sensations fortes et de grands sentiments. Quand sa route croise celle de Perry Wintersmith, un officier de Bow Street qui mène une enquête discrète au sein de la haute société, Violet flaire le parfum de l'aventure et lui propose ses services. Une lady détective ? Impossible ! rétorque-t-il. Perry ignore que Violet possède un don qui lui serait d'une aide précieuse... et qu'elle est en plus tout aussi têtue que lui !