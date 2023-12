Des rêves à tenir

Un dimanche d'hiver, dans un petit port de pêche, Job réapparaît après trente ans d'errance. Au bar local, sa présence silencieuse et son éternel verre de whisky chaud intriguent une bande de joyeux rêveurs. Autoproclamés les Partisans de la langouste, ils cherchent comment sauver ces dernières - et, par elles, l'humanité devenue folle. A l'affût des échos du monde, l'un de ces utopistes bricole de vieilles radios sur lesquelles il capte des fréquences lointaines. En prêtant l'oreille aux échanges nocturnes de marins solitaires, il apprend l'existence d'une nouvelle Arche de Noé, une ZAD maritime géante... Le moment est peut-être venu d'incarner ses rêves. Toute en humour espiègle et en grâce poétique, une fable universelle sur ce qui nous rend dignes du nom d'hommes. Une épopée sur le désir d'ailleurs, les rêves qui tiennent tête à l' "aquoibonisme" , la solidarité. Libération. Un roman plein de grâce. La Croix.