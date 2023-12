Windows PowerShell. Administration de postes clients Windows, 4e édition

Ce livre s'adresse bien sûr aux administrateurs système Windows, mais également à tous ceux qui souhaitent administrer et gérer un parc informatique en entreprise avec le langage de script PowerShell. Cette quatrième édition de l'ouvrage est basée sur la version 5. 1 de Windows PowerShell (mais est compatible avec la dernière version PowerShell 7) et l'auteur présente l'administration de postes clients sous Windows 11. Les opérations d'administration décrites sont également compatibles avec Windows 10. Les nom­breux exemples proposés vous permettront de développer vos propres scripts afin d'automatiser de nombreuses tâches administratives et d'augmenter la productivité et l'efficacité de vos actions quotidiennes. Après un rappel des commandelettes PowerShell de base sur la manipulation de ressources (fichiers, registres, certificats, etc.), l'auteur décrit de nombreuses cmdlets permettant d'administrer le système d'exploitation Windows (incluant ses paramètres et la sécurité), mais aussi la gestion des logiciels ou encore celle des périphériques connectés à l'ordinateur (réseaux, stockage, imprimantes). Un chapitre est dédié à la recherche et la collecte d'informations : recherche de fichiers, variables d'environnement mais aussi exploitation de WMI pour la récupération des innombrables informations qui peuvent être utilisées pour monter des structures conditionnelles dans les scripts, ou plus simplement pour auditer des postes de travail. L'auteur développe également l'installation d'applications via le gestionnaire de paquets qui facilite la préparation des postes de travail dans un milieu professionnel. L'administration à distance des postes clients avec la fonctionnalité PowerShell Remoting est décrite, permettant ainsi aux administrateurs d'envoyer des commandes, mais aussi des scripts sur un ou plusieurs ordinateurs distants. La partie scripting n'est pas oubliée : l'auteur présente le développement et le débogage de scripts dans Windows PowerShell ISE, mais aussi le déploiement de scripts par GPO. De nombreux conseils et recommanda­tions sont décrits, comme l'utilisation de fichiers XML et JSON pour stocker les infor­mations relatives aux différents environnements d'exécution des scripts. Les scripts présentés dans le livre sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr et peuvent être adaptés à votre infrastructure.