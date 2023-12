Les Blydon Tome 2 : Une danse sous les étoiles

Eprise de littérature, Arabella Blydon l'est beaucoup moins des coureurs de dot qui l'assaillent à Londres. Aussi s'est-elle réfugiée à la campagne chez sa cousine et son époux. C'est à l'occasion d'une promenade qu'elle fait la connaissance de leur voisin, John Blackwood. Ancien soldat récemment anobli pour ses faits d'armes, c'est un homme de principes, solitaire et bourru, qui lui signifie sans détour qu'elle n'a rien à faire sur ses terres. Malgré cette entrée en matière peu engageante, Belle est d'emblée séduite par le personnage. Mais comment amadouer cet ours fâché avec le bonheur ?