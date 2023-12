Floride. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Floride est un cocktail tropical couleur pastel. Les alligators regardent les fusées décoller, les pélicans survolent de longues plages de sable blanc bordées de cocotiers et l'on passe de la 3e plus grande barrière de corail du monde à de fabuleux parcs d'attractions, du street art à l'ambiance Caraïbes. Dans Le Routard Floride, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (flâner le long de Miami Beach, traquer les alligators dans les Everglades, plonger sur le Florida Reef...), des visites (découvrir les riches collections du Norton Museum of Art, visiter la fastueuse villa Vizcaya à Coconut Grove, assister au lancement d'une fusée au légendaire Kennedy Space Center...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Floride hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.