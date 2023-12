Komi cherche ses mots Tome 10 . Edition collector

La mélancolie se profile alors que la rentrée approche. Après une première année au lycée formidable pour la timide Komi qui a réussi à s'entourer de précieux amis, comment la deuxième pourrait être mieux ? Et si elle était séparée de ses petits camarades et que les bons moments passés ensemble ne devenaient que de lointains souvenirs pour eux ? Le jour J, Komi rencontre une nouvelle élève avec un sens de la mode singulier... qui semble bien moins à l'aise qu'elle dans leur nouvelle classe ! Komi saura-t-elle faire, cette fois-ci, le premier pas d'elle-même ? Komi et ses amis envahissent votre espace ! Ce tome 10 édition limitée inclut une jaquette réversible et 4 planches de mini-magnets à coller partout autour de vous !