The Fable Tome 15

Maintenant qu'il a choisi sa cible, le tueur à gages engagé par Sunagawa s'apprête à mettre son plan à exécution et à éliminer l'un des deux hommes à la tête du clan Maguro. La préparation est minutieuse et placée sous la surveillance de Yamaoka, membre de l'organisation "Fable" et présent sur place sans l'accord de son boss. Pendant ce temps, Yôko est toujours à la recherche du "frotteur" qui s'en est pris à Misaki, et Kuro décide de se mettre sérieusement à la boxe afin de devenir invincible...