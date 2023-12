Tu as du prix à mes yeux, et je t’aime !. Prières pour vivre la charité

La charité est une force extraordinaire, qui pousse les gens à s'engager avec courage et générosité dans toutes leurs activités, en particulier dans le domaine de la justice et de la paix. L'humanité est belle lorsqu'elle sort de la zone d'une indifférence confortable pour poser un regard de tendresse et de charité sur les plus fragiles de ses frères. Et la racine de la charité est le Christ. Avec ce livret de prière, mettons-nous à l'école de Jésus, source de charité et de miséricorde. Car prier pour vivre la charité, c'est être attentif aux aspirations, aux espoirs, aux détresses et aux souffrances des personnes, particulièrement les plus fragilisées, oubliées et pauvres de notre société. Vivre la charité trouve sa source et sa fécondité dans l'intimité de notre relation au Christ, vécue dans la prière et l'adoration.