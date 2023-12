Entre inclusion et exclusion. La double face de la citoyenneté

Si la notion de citoyenneté est éminemment classique en droit public, le traitement qu'en propose le présent ouvrage l'est moins. Celui-ci entend explorer la tension qui traverse la citoyenneté prise dans son sens traditionnel de statut d'appartenance a` une communauté´ politique qui confère un droit de participer a` l'exercice du pouvoir à travers des droits spécifiques (dits droits civiques et politiques). D'un côté, l'application récente de principes importés du droit des droits de l'homme aux droits politiques (particulièrement manifeste dans l'octroi du droit de vote à tous les majeurs sous tutelle depuis 2019) semble appeler logiquement à un élargissement des droits du citoyen à tous les hommes. Certains relèvent cependant que cet élargissement à tous, y compris aux étrangers, remettrait en cause la notion même de citoyenneté : en tant que statut d'appartenance, la citoyenneté produirait et requerrait nécessairement des inclus mais aussi des exclus. Issu d'un colloque organisé à l'Université Paris Nanterre par le Centre de Théorie et Analyse du Droit (CTAD) les 23 et 24 mars 2022, les contributions de ce volume analysent cette tension entre les deux faces - inclusive et exclusive - de la citoyenneté, entre l'universalisme des droits du citoyen et le particularisme de l'appartenance à une communauté.