L'Etat post-moderne. 6e édition

Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à un infléchissement de la théorie de l'Etat post-moderne : face au jeu de la mondialisation des échanges et de la coopération internationale, l'Etat a perdu de sa suprématie. Mais la crise du covid-19 a créé un contexte nouveau, renforçant la place de l'Etat, tandis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a remis en cause l'idée d'un ordre mondial pesant comme une contrainte sur les Etats. Autre exemple de réévaluation de la place de l'Etat, il est aujourd'hui appelé à faire face à la crise énergétique à l'urgence climatique, en mobilisant à cet effet les moyens d'actions nécessaires. Plus généralement, l'aggravation des facteurs de crise dans la société contemporaine occidentale et l'existence de menaces de toute nature conduisent à remettre l'Etat au centre du jeu social, en tant que garant de la sécurité collective. A l'inverse, on voit émerger dans d'autres régions du monde une conception différente de l'organisation politique, qui ne repose plus sur l'affirmation des droits de l'homme et le respect du droit, à l'encontre de la théorie de l'Etat post-moderne. Points forts Un classique de la sociologie du droit