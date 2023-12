L'écho des rêves. Tome 1, La traque des rêveurs

Rayane fait partie des Rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Alors que son statut et son éducation la destinaient à une carrière prestigieuse, mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de renier son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérante dont elle devient l'une des acrobates. Huit ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa soeur Ester qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent des Mnésiques, un autre clan proche du pouvoir, et membre de l'élite du pays, est mort dans des conditions mystérieuses. Et tout semble indiquer l'implication d'un Rêveur. Sa famille est-elle soupçonnée de complicité de meurtre ? Car très rapidement, tout dérape... Caroline a grandi à Biarritz dans les années 90. Elle a vécu en Angleterre, en Inde et s'est finalement installée en Australie en 2016. Sa soif de découverte s'accompagne d'une passion pour les mondes imaginaires : elle ne se lasse pas de plonger dans de nouvelles aventures qu'elles soient sous forme de livres, séries ou jeux vidéo. Elle passe la plupart de son temps devant un ordinateur ; quand elle n'écrit pas des lignes de code, elle aime créer des histoires imprégnées de ses voyages physiques ou fictifs.