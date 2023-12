Maurice Barrès. Le prince de la jeunesse

Maurice Barrès apparaît souvent comme le symbole vieilli d'un passé lointain. Réduit généralement à quelques étiquettes infâmantes, ce chantre de la terre et des morts a du mal à trouver la place qui lui revient dans l'histoire intellectuelle et littéraire moderne. Car loin d'être un doctrinaire dépassé, Barrès fut avant tout un homme libre, dont les enthousiasmes, les langueurs, les chagrins et la quête d'absolu consonnent plus que jamais avec nos propres interrogations contemporaines. Or, c'est précisément cette dimension moderne et révolutionnaire que Jeremy Baneton met ici parfaitement en lumière dans cette monographie. "Parler de Barrès, rappelle-t-il, c'est accepter la liberté d'une parole surprenante, lyrique dans sa politique comme dans ses romans, à la fois allègre et mélancolique. C'est refuser ''l'enrégimentement des esprits'', la sclérose".