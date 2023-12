Le Dit du Séraphin. L'échiquier de la Destinée

Tandis qu'Argila est revenu près des siens en terre d'Atla pour mener à bien la nouvelle réforme imposée par Deus Pater à l'ensemble de l'humanité, le séraphin Fidès Dei avertit le Ministère divin et son Haut directoire qu'une hérésie s'est progressivement imposée sur Nélhös, la septième planète du système Cancrï. Pourtant, derrière ce cycle de chaos apocalyptique, se cache quelque chose de plus sombre... Un certain Teyrngär est prêt à tout pour consolider son pouvoir et promet aux Nélhösiens le prolongement de leur existence en échange de leur soutien macabre. Mais qui se cache derrière ce Teyrngär que les Nélhösiens appellent "Messie" ? Et surtout, est-il le seul à la tête de cette machination ? Entre fresque antique et texte sacré, Anthony De Freitas replonge le lecteur dans un univers mystérieux, riche et complexe et présente dans un style captivant à l'atmosphère fascinante une alternative des origines de l'humanité. Un opéra gigantesque qui promet une épopée incroyable.