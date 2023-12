Le secret d'une fiancée ; Médecin et prince

Le secret d'une fiancée, Caitlin Crews Héritière d'une puissante famille, Sophie a été élevée pour accomplir son devoir, et épouser un jour un comte qu'elle n'aime pas. Cette vie dénuée de chaleur et de sentiments prend un tour inattendu, lorsqu'elle rencontre Renzo Crisanti, à Monaco. Frappée par un coup de foudre pour cet homme viril et sensuel, Sophie oublie tout auprès de lui, le temps d'une nuit magique... Mais la réalité la rattrape la veille de ses noces, lorsqu'elle se découvre enceinte... Médecin et prince, Scarlet Wilson Arissa adore l'île de Malaisie où elle a grandi. Mais pour ce qui est de gérer son dispensaire, tout est si compliqué... Elle manque de matériel et le personnel se fait rare ! Débordée, c'est avec joie qu'elle accepte l'aide du Dr Philippe Aronaz, un touriste. Travailler avec lui s'avère une expérience riche, et même trop plaisante, si elle en croit les sentiments qu'elle sent éclore en elle. Des sentiments interdits, hélas, car Philippe se révèle être un prince ! Romans réédités