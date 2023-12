D'amour, de colère et de rêves

Cultiver les mots comme un jardinier entretient ses plantes, faire pousser les graines de l'inspiration pour que germe l'art subtil de la poésie et qu'éclose la plus belle des fleurs. Cet art poétique que Pierre Maurin maîtrise tout en délicatesse nous entraîne dans les courbures de son âme, laissant découvrir au lecteur toute l'intensité des émotions qui le traversent. Dans cet ouvrage à la fois intimiste et universel, l'auteur évoque avec passion l'avenir, la recherche du bonheur, l'amour et la ville ensoleillée d'Arles qui lui tient particulièrement à coeur.