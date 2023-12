Scandale à Montegova ; Princesse malgré elle

Scandale à Montegova, Maya Blake Remirez, prince héritier du royaume de Montegova, connaît le sens du devoir. Depuis toujours, il appartient à son peuple - et à l'Histoire. Aussi est-il résolu à étouffer le scandale que représente Maddie Myers, la dernière conquête de son sulfureux demi-frère. Or, pour empêcher la jeune femme de nuire à la famille royale, il ne voit qu'une solution : faire d'elle son épouse légitime, et la reine de Montegova ! Princesse malgré elle, Leanne Banks Le jour où Coco découvre qu'elle est une princesse, elle tombe des nues. Mais lorsqu'elle est harcelée par les paparazzis, elle commence à paniquer. Heureusement, Benjamin Garner, son patron qui l'a embauchée pour s'occuper de sa petite Emma, se porte à son secours, en lui faisant une proposition troublante. Pour faire taire les spéculations, il se fera passer pour son fiancé, et l'accompagnera - avec sa fille - au palais de Chantaine... Romans réédités