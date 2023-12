La rebelle des sables

Princes du désert Le souffle brûlant du désert va enflammer leurs coeurs... Pour accéder au trône, le cheikh Kamal Zokan doit trouver une épouse au plus vite. Or les candidates sont rares. Malgré son ascendance irréprochable, la princesse Kaliah ne pourrait tenir ce rôle, n'est-ce pas ? Rebelle et incontrôlable, jamais elle ne saurait gouverner à son côté ! Et pourtant, après une nuit où tous deux se révèlent des amants passionnés, Kamal n'a d'autre choix, pour préserver l'honneur de Kaliah, que de lui demander de l'épouser. Une offre qu'il lui fera à l'abri de tous, dans une oasis du désert...