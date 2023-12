Les Histoires farfelues de grand-mère Boudu

Il existe un monde fantastique, un monde où naissent les histoires et, si vous avez de la chance, vous rencontrerez certains des personnages qui les animent... A travers huit récits drôles et illustrés, Sandrine Cabrita plonge les jeunes lecteurs au coeur d'histoires plus farfelues les unes que les autres. Ils y croiseront Lola qui, à force de persévérance, est devenue une belle et grande girafe, Minie, la pie partie en quête d'un curieux trésor, et feront la connaissance de deux jeunes garçons rêvant de voir des dinosaures. Les histoires hautes en couleur de Sandrine Cabrita laissent ainsi place à l'imagination, tout en apportant son lot d'enseignements.