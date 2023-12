Un partenaire inattendu ; Une vie à reconstruire

Un partenaire inattendu, B. J. Daniels Un cow-boy à la conquête de la ville ! Le shérif Willie Colt ne se sent chez lui que dans les grands espaces du Montana. L'avocate Eleanor Shaffer s'épanouit à Seattle, dans un bureau qui domine la ville. Lorsque Willie est attaqué en protégeant un client d'Eleanor, ils sont forcés de collaborer. Ils n'ont absolument rien en commun, aucune raison de se faire confiance, mais s'ils souhaitent obtenir justice, ils vont devoir s'unir... malgré le désir brûlant qui les perturbe bien trop ! Une vie à reconstruire, Carla Cassidy En un clin d'oeil, Tanner Grange voit son quotidien bouleversé par Josie Colton. La belle inconnue lui propose un marché peu commun : elle devient la nounou de ses jumeaux en bas âge, et il l'aide à tenir un vieux serment de famille en retrouvant un indice séculaire caché au ranch de Colton Valley. Séduit et convaincu, le contremaître accepte, en contenant difficilement les élans de son coeur pour cette beauté au passé trouble...