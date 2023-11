Cupcake Girls Tome 32 : La fausse bonne idée d'Alex

Une bonne dose d'amitié, deux cuillerées d'humour, une pincée de problèmes, des gâteaux délicieux en pagaille pour Cupcake Girls, une série à croquer ! Mia, Katie et Emma organisent une fête pour l'anniversaire d'Alex avec l'aide de Dylan, sa grande soeur qui s'occupe des préparatifs. Même si la soirée est un succès, Alex se sent éclipsée face à son aînée, à qui tout semble réussir. C'est décidé, elle va changer pour ressembler davantage à Dylan : nouveau look, nouveaux loisirs... Mais à vouloir être quelqu'un qu'elle n'est pas, Alex enchaîne les erreurs. Et quand elle comprend que la vie de sa soeur n'est pas si parfaite qu'elle en a l'air, Alex va mettre sa jalousie de côté pour l'aider.