Imaginer en art et en théologie - La puissance imaginative est-elle théologienne ?

L'imagination interpelle aujourd'hui la recherche dans de multiples domaines. La théologie contemporaine elle-même lui reconnaît une légitimité trop longtemps sousestimée. Elle n'hésite plus à accorder à l'acte d'imaginer une fonction décisive d'ouverture au mystère de Dieu Trinité, à son appel, et dans le déploiement de toute la vie chrétienne à la suite de Jésus-Christ. Les arts n'ont cessé et ne cessent de rendre manifeste la capacité de l'imagination à se laisser interroger par le mystère du monde, de l'homme, du divin, de la révélation chrétienne et à leur donner forme. Ce colloque, organisé conjointement par l'Institut supérieur de théologie des arts (ISTA) et le Département de théologie dogmatique, fondamentale et patristique du Theologicum - Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, veut contribuer à la recherche actuelle autour de l'imagination en interrogeant ses potentialités théologiques : la puissance imaginative est-elle théologienne ?