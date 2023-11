Nos fins violentes. Tome 2

Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920 Après la conclusion de Ces plaisirs violents, la situation de Juliette et Roma semble plus inextricable que jamais. La trêve n'aura été que de courte durée ; la haine règne à nouveau. Juliette s'affirme comme l'héritière impitoyable du gang des Ecarlates pour ne pas être évincée par son cousin. Tant-pis si Roma doit la haïr pour ça. Dans le clan adverse, la position de Roma n'est guère plus confortable. Il se sent responsable de la mort de Marshall en ayant laissé Juliette revenir dans sa vie. En parallèle, Shanghai est en ébullition. Les forces politiques conduisent la ville au bord du chaos tandis qu'un nouveau péril monstrueux apparaît. Cette fois encore, seule une alliance des deux héros, plus éloignés que jamais, pourrait sauver leur monde de l'anéantissement.